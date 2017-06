By

【KTSF 黃候彬報導】

主流媒體說,聯邦司法部長Jeff Sessions有意辭職,因為在司法部與聯邦調查局(FBI)對特朗普與俄國關係的調查,令特朗普對他”失去信任”。

在記者追問下,白宮發言人週二不肯確定特朗普仍信任Sessions。

另外,特朗普也不滿司法部對他旅遊禁令作出修改,因而發推文表明司法部應該要保留原汁原味的旅遊禁令。

他兩次旅遊禁令,都被聯邦法庭裁定違憲不能執行,現正上訴到聯邦最高法院,至於涉俄事件,白宮就說特朗普不會阻止前聯調局局長James Comey到國會作證。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。