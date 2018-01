司法部長Jeff Sessions上週曾與通俄案調查組會面

By

聯邦司法部週二證實,司法部部長Jeff Sessions上週曾與通俄案調查組的人員會面。

司法部週二早上確認,特別檢察官穆勒(Robert Mueller)領導的通俄案調查組,在上週三與司法部部長Sessions進行了4小時的會面。

Sessions是通俄案調查開展以來,通俄調查組曾約見的最高級別官員。

目前穆勒調查的焦點,集中於特朗普總統上任後的一連串舉動,包括突然解僱前聯邦局長James Comey,是否意圖阻撓聯調局調查特朗普競選陣營與俄羅斯的關係。

另外,特朗普的律師亦正與通俄案調查組協商,探討特朗普本人接受約見的可能性,現階段尚未有定案。

穆勒的調查組要求約見司法部長,顯示調查焦點仍在特朗普上任後的舉措,有否構成妨礙司法公正。

