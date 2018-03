聯調局副局長退休前兩天被炒 分析指是政治報復

By

【KTSF 郭柟報導】

聯邦調查局(FBI)副局長Andrew McCabe正式退休前兩天遭司法部撤職,他被指容許下屬向傳媒披露調查克林頓基金會的進展,行為失當,McCabe是通俄案潛在證人之一,特朗普總統發推文指,McCabe做錯事被捉到,所以被撤職,但McCabe本人及一些分析家就批評,革職決定是政治報復,真正用意是打壓調查。

McCabe去年在國會聽證會,為被革職的聯邦調查局局長James Comey辯護,不到一年,自己亦落得相同下場。

報導指司法部內部調查判定,McCabe前年批准兩名局方人員向《華爾街日報》披露調查克林頓基金會的相關敏感資料,其後就事件接受問話期間誤導調查人員,行為失當,司法部長Jeff Sessions接納局方建議,革除McCabe。

報道稱,McCabe在Sessions公布決定前不久才接獲電郵告知消息,他隨即發聲明反駁,形容被撤職是特朗普政府”政治報復”,真正目的是抹黑聯邦調查局及打壓通俄案調查。

他又質疑司法部是因為他早前在國會作供稱,可證明特朗普曾就通俄調查向Comey施壓,因而提早公開調查報告。

共和黨出身的McCabe,妻子2015年代表民主黨角逐州參議員,其間接受希拉莉陣營人士捐款,令這名聯邦調查局第二把交椅成為特朗普狙擊對象,多番公開批評他在處理希拉莉電郵案上有所偏袒,甚至要求革除其職務。

特朗普在McCabe被解職後在 Twitter 發文,形容是聯邦調查局上下美好一天。

McCabe加入聯邦調查局逾20年,原定週日50歲生日當天正式退休,如今遭革職,很有可能無法領取全額退休金。

