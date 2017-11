被指對特朗普陣營接觸俄羅斯說謊 司法部長強烈否認

By

聯邦司法部長Jeff Sessions週二出席眾議院司法委員會聽證,他否認自己在特朗普陣營有和俄羅斯人員接觸的問題上講大話。

Sessions宣誓作證,說自己從來沒有誤導國會有關特朗普陣營和俄國人員的會面。

Sessions說:”我只能盡我所能,據我理解和以我所記得作供,但我不會接受並拒絕說我說謊的指控,那是個謊言。”

但他之前曾作證說不知道特朗普陣營代理人和俄國人有任何接觸,現在卻改口,已經承認在有關接觸俄羅斯的事,向FBI講大話的競選顧問George Papadopoulous透露,他曾在和Sessions會面時建議安排特朗普和普田見面,Sessions週二就說,記起反對兩人見面。

Sessions說:”我現在記得2016年3月,在特朗普大樓的會面,Papadopoulos也在場,但我記不清楚他說話的細節,但看完他所說的,據我記得,我想他明白,他沒權在俄國政府或其他外國政府面前代表競選陣營。”

對於被指前言不對後語,Sessions解釋說,是選舉活動的混亂導致他回答問題時出錯。

Sessions說:”從第一天開始就很混亂,我們不停上路,有時候一天走多個地方,睡眠不足,就像我所說,我的說法沒改變,我一直都在說真話,據我所記得回答問題,今天也會繼續如此。”

另外,週一有報導指小特朗普在競選期間曾經與維基解密有接觸。

維基解密曾向小特朗普發送直接的推特短信,當中包括要求小特朗普和父親向他們的支持者推銷推特,維基解密在10月12日的短信中,告訴小特朗普他們的網站會刊登從希拉莉競選經理John Podesta偷來的新電郵 。

稍後,特朗普就發出推文,提及維基解密,小特朗普是週一晚公開有關短信。

