被指對特朗普陣營接觸俄羅斯說謊 司法部長強烈否認

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【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部長Jeff Sessions週二出席眾議院司法委員會聽證，他否認自己在特朗普陣營有和俄羅斯人員接觸的問題上講大話。

Sessions宣誓作證，說自己從來沒有誤導國會有關特朗普陣營和俄國人員的會面。

Sessions說：”我只能盡我所能，據我理解和以我所記得作供，但我不會接受並拒絕說我說謊的指控，那是個謊言。”

但他之前曾作證說不知道特朗普陣營代理人和俄國人有任何接觸，現在卻改口，已經承認在有關接觸俄羅斯的事，向FBI講大話的競選顧問George Papadopoulous透露，他曾在和Sessions會面時建議安排特朗普和普田見面，Sessions週二就說，記起反對兩人見面。

Sessions說：”我現在記得2016年3月，在特朗普大樓的會面，Papadopoulos也在場，但我記不清楚他說話的細節，但看完他所說的，據我記得，我想他明白，他沒權在俄國政府或其他外國政府面前代表競選陣營。”

對於被指前言不對後語，Sessions解釋說，是選舉活動的混亂導致他回答問題時出錯。

Sessions說：”從第一天開始就很混亂，我們不停上路，有時候一天走多個地方，睡眠不足，就像我所說，我的說法沒改變，我一直都在說真話，據我所記得回答問題，今天也會繼續如此。”

另外，週一有報導指小特朗普在競選期間曾經與維基解密有接觸。

維基解密曾向小特朗普發送直接的推特短信，當中包括要求小特朗普和父親向他們的支持者推銷推特，維基解密在10月12日的短信中，告訴小特朗普他們的網站會刊登從希拉莉競選經理John Podesta偷來的新電郵 。

稍後，特朗普就發出推文，提及維基解密，小特朗普是週一晚公開有關短信。

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