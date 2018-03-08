被司法部長點名批評 奧克蘭市長開記招反擊（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

聯邦司法部長Jeff Sessions週三點名批評東灣奧克蘭（屋崙）市長Libby Schaaf，而市長也立即回嗆。

Sessions說：”你竟敢不必要地危害執法人員的生命，為了推進激進的邊境開放政策。”

針對Sessions這指控，奧克蘭市長Libby Schaaf 表示，她沒有透露聯邦移民局突擊檢查的細節，非常謹慎的沒有做到任何會威脅到這些執法人員生命的舉動。

Schaaf強調，移民局的資料顯示，在這場突擊行動中拘留的232人當中，有111人有犯罪前科，其餘超過半數被拘留的人，是奉公守法的奧克蘭居民，說這些人是不法分子，不啻是在推行種族歧視政策。

Schaaf說：”你竟敢轉移人們對失敗的移民系統之關注，它拆散家庭，強迫為我們所倚靠去收割農作物、提供服務、建設城市的工人生活在恐慌中，並在壓迫的環境中工作。”

針對Sessions提告加州的舉動，Schaaf表示，相信法庭能夠解除這糾紛。

Schaaf也強調，庇護城市的政策也得到許多執法單位的支持。

Schaaf說：”許多執法首長也說，庇護政策其實幫助他們打擊犯罪，他們知道必須有全體社區的信任，才能夠安全有效執勤。”

置於本身可能被起訴，Schaaf表示已經有律師願意免付費代表她。

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