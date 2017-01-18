灣區再受風暴吹襲 週末料有狂風暴雨

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【KTSF 崔凱橋報導】

經過幾天好天氣之後，灣區週三再次下雨，而且風暴陸續有來。

第一股風暴週三帶來風雨，晚上10時前有機會有雷暴，風暴週四清晨南下離開灣區，預測週四早上時段會有驟雨，而中午時段天氣會較為乾爽。

第二股較微弱的風暴週四晚抵達灣區，灣區廣泛地區會錄得半吋至一吋降雨。

國家氣象局提醒民眾，要特別留意本週最後一股風暴，因為第三股風暴的雨勢及風勢會比第一及第二股風暴強，並於星期六晚抵達。

預測風暴會為各城市帶來兩吋至3吋半的雨量，而山谷地區更會錄得4至6吋降雨，而且會吹強勁的南風，風速高達每40至50英里。

氣象局預測本週末吹襲灣區的強風，會在海洋翻起20呎的巨浪，呼籲民眾避免接近岸邊。

此外，經過上星期大氣河導致的嚴重風暴，新的降雨可能再次導致河流氾濫，而居住在山坡地區的人士要防備泥石流，駕車人士也要留意公路和街道可能出現水浸。

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