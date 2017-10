舊金山兩天6宗槍擊案 其中3宗在灣景區發生（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山在上週一連兩天發生最少6宗開槍事件,其中3宗發生在灣景區,暫時沒有人被捕,警方亦沒有透露多宗事件有無關連。

警方表示,最新一宗案件發生在週五清晨4時11分,警方接收到槍擊感應系統的通知,警員到達灣景區Missouri街700號路段時,只是見到地上有彈殼,無發現任何槍手,附近亦無損毀。

週四晚約11時,警方同樣接收到槍擊感應通知,到達南Vanness大道200號路段,透過現場的閉路電視,見到一名年約20歲的拉美裔男子,在街上開了多槍 ,然後逃走。

警方指, 槍手有同黨,一名20多歲的非洲裔男子,事後與槍手一起逃走,並無接到受傷報告。

而在週四中午約11時半至12時半期間,灣景區兩處地方先後發生開槍案,警方指, 透過街上錄影發現,Dwight街夾Girard街的區域在槍擊發生時,有兩輛汽車在現場,但不知道哪一輛汽車上的人開槍,現場發現彈殼,但無目擊者報案。

約半小時後,有目擊者報案指,聽到在Shafter街1400號路段有多下槍聲,警方在現場發現子彈碎片,但無發現彈殼。

而在上週三晚亦發生兩宗同類型事件,第一宗發生在北區,警員晚上8時在Eddy夾Buchanan街發現彈殼,另一宗發生在Ingleside區Trumbull街400號路段,警員接報指有人開槍,調查後發現一名槍手向附近一間民宅開槍。

警方指,以上所有案件仍在調查當中,暫沒有人被捕,亦無透露多宗案件有沒有關連。

