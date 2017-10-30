舊金山兩天6宗槍擊案 其中3宗在灣景區發生（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山在上週一連兩天發生最少6宗開槍事件，其中3宗發生在灣景區，暫時沒有人被捕，警方亦沒有透露多宗事件有無關連。

警方表示，最新一宗案件發生在週五清晨4時11分，警方接收到槍擊感應系統的通知，警員到達灣景區Missouri街700號路段時，只是見到地上有彈殼，無發現任何槍手，附近亦無損毀。

週四晚約11時，警方同樣接收到槍擊感應通知，到達南Vanness大道200號路段，透過現場的閉路電視，見到一名年約20歲的拉美裔男子，在街上開了多槍 ，然後逃走。

警方指, 槍手有同黨，一名20多歲的非洲裔男子，事後與槍手一起逃走，並無接到受傷報告。

而在週四中午約11時半至12時半期間，灣景區兩處地方先後發生開槍案，警方指, 透過街上錄影發現，Dwight街夾Girard街的區域在槍擊發生時，有兩輛汽車在現場，但不知道哪一輛汽車上的人開槍，現場發現彈殼，但無目擊者報案。

約半小時後，有目擊者報案指，聽到在Shafter街1400號路段有多下槍聲，警方在現場發現子彈碎片，但無發現彈殼。

而在上週三晚亦發生兩宗同類型事件，第一宗發生在北區，警員晚上8時在Eddy夾Buchanan街發現彈殼，另一宗發生在Ingleside區Trumbull街400號路段，警員接報指有人開槍，調查後發現一名槍手向附近一間民宅開槍。

警方指，以上所有案件仍在調查當中，暫沒有人被捕，亦無透露多宗案件有沒有關連。

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