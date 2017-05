By

【i-CABLE】

南韓當局指,週二由北韓南下的不明飛行器,很可能是氣球。

北韓以往曾有無人機南下,在南韓邊境地區墜毀,不過南韓國防部消息指,週二下午越過南北韓分界線的不明飛行器約有10個,大多數順著風向,由西向東移動後消失,根據外形推斷,飛行器可能是散發北韓傳單的氣球,而非無人機。

