【KTSF 崔凱橋報導】

週二是北韓建軍節,北韓舉行相信是歷來最大規模火炮射擊演習,領袖金正恩到場視察,當局再次警告美國會以核武還擊。

有報導指,北韓在江原道元山一帶進行大規模火炮射擊演練,領袖金正恩亦有到場視察,據報出動300至400枚大炮,南韓軍方形容,是歷來最大規模。

當局警告,如美國及南韓繼續輕舉妄動,會向對方作先發制人的懲罰,又揚言會將開往朝鮮半島的核動力航空母艦「卡爾文森號」水葬。

