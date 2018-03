南韓特使團訪北韓 金正恩設晚宴款待

By

【i-CABLE】

南韓特使團抵達北韓平壤訪問,推動美朝無核化對話,領袖金正恩設晚宴與特使團會晤,是金正恩2012年上任以來,首次與南韓官員會面。

首席特使兼國家安保室長鄭義溶率領的10人代表團,包括5名國安等不同部門的高官,下午乘專機前往平壤訪問,北韓派祖國和平統一委員會委員長李善權在機場貴賓室接待他們。

特使團下午先與中央委員會副委員長金英哲會面,到晚上,北韓領袖金正恩設宴與他們共進晚餐。

特使團讚揚北韓為他們做了很多準備,包括安排了接待和保安人員。鄭義溶帶了文在寅的親筆信給金正恩,南韓傳媒相信親筆信是想推進朝鮮半島無核化。鄭義溶出發前亦有強調,這是今次訪問目的。

南韓外長康京和敦促北韓把握機會開展真誠對話,她指在國際社會強硬的制裁下,不與美國談判,北韓就無法保障自身利益,南韓願意為美朝無核化對話創造機會。

兩韓關係在平昌冬奧後取得突破性的進展,北韓更表示願與美國在不設前提下對話,但美國的態度卻相當強硬。

美國國務院表示,與韓方有緊密聯繫,重申對北韓施加最大壓力,以達至半島無核化的立場,強調不會再重蹈往屆政府的覆轍。過往華府與平壤曾協商停止核計劃以換取援助,但最終談判破裂。

