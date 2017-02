以色列軍醫裁定誤殺巴勒斯坦疑兇 判囚18個月

By

一名以色列軍醫去年初處理巴勒斯坦人襲擊以軍事件期間,擊斃已受傷倒地的疑兇,以色列軍事法庭上月裁定他誤殺罪成,週二判他監禁18個月,他的律師表明會上訴,死者家屬則批評判刑太輕。

去年初,19歲以軍軍醫阿札里亞處理巴勒斯坦人刺傷以軍士兵事件時,走近其中一名受傷倒地的疑犯,瞄準他頭部開槍把他擊斃,阿札里亞上月初在軍事法庭被裁定誤殺罪成。

阿扎利亞解釋,開槍是出於自衛,擔心疑犯携帶炸彈,但法官判刑時表示,阿札里亞當時的舉動並非出於自衛,而是傷害疑犯,即使他過往在軍中表現良好,但他對犯下的罪行沒有悔意,決定判他監禁18個月,軍階由中士降至一等兵,判刑比控方要求監禁3至5年少。

死者家屬批評判刑太輕,阿札里亞的律師則表明會上訴,在法院外有聲援阿札里亞的集會,有參加者認為,阿札里亞的做法只是阻止伊斯蘭恐怖主義蔓延。

