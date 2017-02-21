以色列軍醫裁定誤殺巴勒斯坦疑兇 判囚18個月

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【KTSF 吳倩妤報導】

一名以色列軍醫去年初處理巴勒斯坦人襲擊以軍事件期間，擊斃已受傷倒地的疑兇，以色列軍事法庭上月裁定他誤殺罪成，週二判他監禁18個月，他的律師表明會上訴，死者家屬則批評判刑太輕。

去年初，19歲以軍軍醫阿札里亞處理巴勒斯坦人刺傷以軍士兵事件時，走近其中一名受傷倒地的疑犯，瞄準他頭部開槍把他擊斃，阿札里亞上月初在軍事法庭被裁定誤殺罪成。

阿扎利亞解釋，開槍是出於自衛，擔心疑犯携帶炸彈，但法官判刑時表示，阿札里亞當時的舉動並非出於自衛，而是傷害疑犯，即使他過往在軍中表現良好，但他對犯下的罪行沒有悔意，決定判他監禁18個月，軍階由中士降至一等兵，判刑比控方要求監禁3至5年少。

死者家屬批評判刑太輕，阿札里亞的律師則表明會上訴，在法院外有聲援阿札里亞的集會，有參加者認為，阿札里亞的做法只是阻止伊斯蘭恐怖主義蔓延。

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