舊金山Mission區百分百可負擔長者公寓動土（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Mission區一個百分百可負擔長者公寓週三舉行動土儀式，是該區近十年來首個可負擔房屋項目。

動土儀式舉行前，發展商邀請了Mission區拉美裔社區領袖，以傳統的方式為工程順利祈福。

舊金山市參事盧凱莉（Hillary Ronen）說：”我今日很高興，十年無在Mission區興建可負擔房屋，現在終於要動工，這是百分百可負擔的長者公寓。”

這座長者公寓叫做Casa Adelante，位於Shotwell街1296號，由華協中心及Mission社區組織Meda攜手興建，計劃興建94個可負擔房屋單位，其中19個單位預留給無家可歸的長者，施工期大約是18個月，完工前半年會公開接受申請，預計將於2020年第二季度入伙。

Meda項目發言人甘亦靈（Elaine Yee）說：”我想大家都聽到，很多人被人逼遷，Mission區算是第一個重災區，有很多人被逼走，很多拉美裔居民住了很多很多年都被逼遷，過往有很多新建的房屋，都不是可負擔房屋。”



華協中心行政總監方小龍牧師（Norman Fong）說：”Mission及華埠有很多共通點，例如是都流失了很多房屋單位，同樣面對各種移民問題，就像今日的問題一樣，華裔社區都經歷過，Mission及華埠應該要變得更親近，因此今天真的很高興，因為我們一起合作。”

舊金山去年推出Home SF計劃，放寬房屋項目的大廈高度限制，來換取發展商興建更多可負擔房屋單位，這個長者公寓樓高9層，是市內首個利用這個計劃發展的房屋項目。

市參事盧凱莉表示，這只是開始，未來Mission區將會至少興建5個可負擔房屋項目，一共提供數百個單位。

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