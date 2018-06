舊金山Mission區百分百可負擔長者公寓動土（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Mission區一個百分百可負擔長者公寓週三舉行動土儀式,是該區近十年來首個可負擔房屋項目。

動土儀式舉行前,發展商邀請了Mission區拉美裔社區領袖,以傳統的方式為工程順利祈福。

舊金山市參事盧凱莉(Hillary Ronen)說:”我今日很高興,十年無在Mission區興建可負擔房屋,現在終於要動工,這是百分百可負擔的長者公寓。”

這座長者公寓叫做Casa Adelante,位於Shotwell街1296號,由華協中心及Mission社區組織Meda攜手興建,計劃興建94個可負擔房屋單位,其中19個單位預留給無家可歸的長者,施工期大約是18個月,完工前半年會公開接受申請,預計將於2020年第二季度入伙。

Meda項目發言人甘亦靈(Elaine Yee)說:”我想大家都聽到,很多人被人逼遷,Mission區算是第一個重災區,有很多人被逼走,很多拉美裔居民住了很多很多年都被逼遷,過往有很多新建的房屋,都不是可負擔房屋。”



華協中心行政總監方小龍牧師(Norman Fong)說:”Mission及華埠有很多共通點,例如是都流失了很多房屋單位,同樣面對各種移民問題,就像今日的問題一樣,華裔社區都經歷過,Mission及華埠應該要變得更親近,因此今天真的很高興,因為我們一起合作。”

舊金山去年推出Home SF計劃,放寬房屋項目的大廈高度限制,來換取發展商興建更多可負擔房屋單位,這個長者公寓樓高9層,是市內首個利用這個計劃發展的房屋項目。

市參事盧凱莉表示,這只是開始,未來Mission區將會至少興建5個可負擔房屋項目,一共提供數百個單位。

