【KTSF 林佩樺報導】

南灣矽谷科技龍頭公司的各代表們週二到國會參議院接受議員質詢,對於俄國政府利用網路廣告平台干擾美國總統大選,他們承認影響範圍比想像大,卻沒有具體承諾或做出甚麼改變。

Twitter、Google和Facebook的公司法律顧問代表在國會接受詢問,Facebook表示,一個稱作”網路研究中心”的俄羅斯組織,在去年總統大選前後,發超過8萬則推文,有2,900萬用戶直接看到這些俄國弄出來的訊息,例如廣告、假新聞等,被其他用戶在即時動態分享後,共接觸1.26億人 。

Facebook表示,會聘請更多廣告檢查員,工程保安力量擴增超過兩倍,增設更多廣告限制。

Twitter表示,該公司2,752個帳戶都與俄羅斯有關。

下一場聽證週三在參議院情報委員會舉行。

