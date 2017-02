By

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州州參議員威善高(Scott Wiener)週二提出法案,建議如果特朗普總統及國會未來決定廢除聯邦遺產税(estate tax),加州將不會跟從,而會繼續保留這個稅項。

這項遺產税只是對估值超過550萬的資產開徵,特朗普早前曾表明有意廢除這個稅項,不過威善高指出,這項地產稅在2015年就為加州帶來45億的稅收,這筆款項對於州內的醫療及交通系統等開支作用極大,有必要保留,所以他提出SB726法案,以保留這個稅項。

威善高亦指出,只要國會不廢除這項遺產税,他就會撤回這個法案,而這個法案最後推出與否,是需要交由加州選民公投。

