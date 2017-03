參院推翻保障網絡私隱法 專家教你如何應變

By

聯邦參議院上週四通過取消奧巴馬政府時代,禁止網路服務公司如果沒有取得消費者同意,不可以將消費者資訊賣給廣告商等保護隱私的法令,這項改變下星期還有什麼發展?電腦專家對消費者又有什麼建議?

上星期四,參議院共和與民主兩黨以50比48通過取消這項保障消費者網路隱私的法令,提案下星期將在也是共和黨佔多數的眾議院表決,預料結果將和參議院一樣,之後就會送交總統特朗普簽署。

這項保障消費者網路隱私的法令,原訂今年底上路讓聯邦電信交通委員會(FCC)能夠禁止有線、無線及移動ISP提供網路服務的公司,沒有經過消費者的同意下,就不能將消費者上網的資料賣給廣告商等。

電腦維安專家表示,消費者保護自己的最佳方式就是安裝虛擬私人網路(VPN),如此一來自己在網路上的活動資料等就會被加密。

專家也提醒民眾要特別注意瀏覽器中儲存資料的cookies,而使用瀏覽器內建的私密瀏覽模式,也讓自己的網路活動比較難被追蹤。

還有許多免費軟體,包括總部位於山景城的AnchorFree公司開發的Hotspot Shield軟體,也可以防堵網路資料蒐集及幫忙隱藏消費者的網址。

