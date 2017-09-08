參院通過150億元救災撥款 順延國債上限

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【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週四批准風災緊急撥款和順延國債上限。

參議院週四以80票對17票通過有關法案，17名反對者全部來自共和黨人，但參議院共和黨領袖麥康尼就投下贊成票，麥康尼週三已表明，特朗普希望兩黨支持今次立法 。

麥康尼說：”他覺得我們需要團結，不要製造分裂 ，於國家處於危機時，這個道理是我相信的。

眾議長賴恩也有同感：”他要確保這是兩黨時刻，當我們回應風災時，他表明了，而我認為這是他的動機所在。”

特朗普總統出乎意外支持民主黨人的建議，將國債上限到期日順延3個月，並撥款救災，主流媒體說共和黨人其實對這個安排甚為不滿，共和黨人有自己的方案，他們最初要求順延18個月，後來降至6個月，但因為內部有分歧，單憑他們是不夠票通過自己的方案，所以要與民主黨人妥協。

眾議院少數黨領袖普洛西說：”有票為大，有票就無需討論，無票嘛，就順延3個月。”

有分析指出，如果不及時順延債限，股市勢必出現動蕩，分析也指出，今次特朗普附和民主黨人的意見，會不會只是破例，還是會陸續有來，用以制衡共和黨人，及為特朗普自己的政績加分，受到各方關注。

比如，特朗普週四透露，他聽了眾議院民主黨領袖普洛西的意見，同意保護夢想生，普洛西就說特朗普向她表示，會簽署夢想法案，讓無證年輕人有機會合法轉身份，評論指這些轉變都十分耐人尋味。

至於參議院週四通過的方案包括，約共220億元FEMA災難救援基金，當中大約152億元是新的緊急基金，另外的67億元已經撥作用來資助政府的開支，法案現時送交眾議院全體稍後表決。

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