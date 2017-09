參院通過150億元救災撥款 順延國債上限

By

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週四批准風災緊急撥款和順延國債上限。

參議院週四以80票對17票通過有關法案,17名反對者全部來自共和黨人,但參議院共和黨領袖麥康尼就投下贊成票,麥康尼週三已表明,特朗普希望兩黨支持今次立法 。

麥康尼說:”他覺得我們需要團結,不要製造分裂 ,於國家處於危機時,這個道理是我相信的。

眾議長賴恩也有同感:”他要確保這是兩黨時刻,當我們回應風災時,他表明了,而我認為這是他的動機所在。”

特朗普總統出乎意外支持民主黨人的建議,將國債上限到期日順延3個月,並撥款救災,主流媒體說共和黨人其實對這個安排甚為不滿,共和黨人有自己的方案,他們最初要求順延18個月,後來降至6個月,但因為內部有分歧,單憑他們是不夠票通過自己的方案,所以要與民主黨人妥協。

眾議院少數黨領袖普洛西說:”有票為大,有票就無需討論,無票嘛,就順延3個月。”

有分析指出,如果不及時順延債限,股市勢必出現動蕩,分析也指出,今次特朗普附和民主黨人的意見,會不會只是破例,還是會陸續有來,用以制衡共和黨人,及為特朗普自己的政績加分,受到各方關注。

比如,特朗普週四透露,他聽了眾議院民主黨領袖普洛西的意見,同意保護夢想生,普洛西就說特朗普向她表示,會簽署夢想法案,讓無證年輕人有機會合法轉身份,評論指這些轉變都十分耐人尋味。

至於參議院週四通過的方案包括,約共220億元FEMA災難救援基金,當中大約152億元是新的緊急基金,另外的67億元已經撥作用來資助政府的開支,法案現時送交眾議院全體稍後表決。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。