參議院就聯邦預算達協議 大幅增加國防及基建撥款

聯邦參議院領袖週三宣布就聯邦預算案達成為期兩年的協議,當中將會向國防和基建項目大幅增加撥款,在聯邦開支上限上再增撥3,000億元,但協議未解決DACA夢想生的去留問題。

這項協議估計會加入聯邦眾議院週二通過的短期撥款協議中一併表決,短期撥款協議是避免聯邦政府在週四午夜因為欠缺經費而停擺。

參議院達成協議的預算案版本,將會應民主黨要求大幅增撥民生項目的經費,參院民主黨領袖舒默形容,這項協議是一項真正的突破,而白宮也對協議表示支持。

白宮發言人桑德斯說:”預算案達到了我們的首要目標,就是要為國防增加撥款,多得特朗普總統,我們現在的軍隊將比以往更強大。”

不過,參議院的協議並無解決DACA夢想生的去留問題,聯邦眾議院少數黨領袖普洛西在參院公布協議後表示,她將會反對這項協議,除非眾議院共和黨領袖承諾,將會就保護夢想生的法案表決。

普洛西的取態,為眾院會否通過這項預算案版本加添變數,而眾院一些保守派共和黨人也不支持聯邦政府增加開支。

