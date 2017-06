參議院公布廢除奧巴馬健保方案 不再強制國民買健保

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦參議院共和黨人週四公佈廢除奧巴馬健保的替代案的參議院版本,其中包括無規定僱主和每個人必須要買醫療保險。

參議院共和黨領導層閉門密斟出來的健保替代案草稿週四公布,參議院共和黨領袖Mitch McConnell說:”我們辯論過許多政策建議,參考過許多不同觀點,結果發現我們分享許多意見,關於如何去達到目標。”

這個有百多頁的草案要點包括,整頓聯邦為低收入人士而設的健保Medicaid,聯邦將會大幅減少對Medicaid的資助。

草案建議保險公司必須接受人帶病投保,並要求保費一視同仁,但就容許保險公司不包多種醫療服務。

此外,草案無規定人人必須要買健保,也不要求僱用50人或以上的公司提供在職健保。

草案又取消奧巴馬健保對醫療健保業及高收入人士的醫療福利的額外稅收。

草案也指家計會有幫人墮胎,因此主張聯邦不再資助家計會,草案還容許各個州對於是否廢除奧巴馬健保法自行彈性處理。

簡單來說,參議院的健保替代案,就是要向Medicaid 開大刀,今後中下階層要付出比現時高的保費、掛號費及墊底費,但獲得比現時少的醫療服務,終極目標是聯邦不再資助Medicaid。

另一方面就是向醫療健保業及有錢人減稅,民主黨人因此大力反對。

參議院民主黨領袖Chuck Schumer說:”參議院版本等於是披上羊皮外衣的狼,這隻狼的牙比眾議院的更鋒利。”

奧巴馬在Facebook上貼文,指參議院這項法案的本質惡毒入骨,不是為了國民的健保,而是透過向有錢人及藥廠與醫保公司減稅,而將中下層階層的財富轉移給有錢階層。

共和黨人普遍支持這個法案,但黨內仍然存在意見分歧。:L3rd

共和黨參議員Rand Paul說:”我們可以做得更好,我希望不要擊退這法案,而是令法案更好。”



參議院這項草案預定下週提交全院審議,預計會有修訂,目前由於共和黨內有異議,因此未掌握到過關的票數。

