參院共和黨人推出減稅版本 特業稅將不可抵稅（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦參議院共和黨人週四公佈他們的稅改方案版本,在多方面與眾議院版本有分別。

國會參眾兩院共和黨人的稅改方案減稅原則一樣,但一些內容有差別,在個人方面,眾議院版本將現行7個個人入息稅稅階減至4個,分別是12%、25%、35%、39.6%。

參議院就維持7個稅階,分別是10%、12%、22.5%、25%、32.5%、35%與38.5%,對於標準免稅額,參眾兩院都主張單身12,000元,夫婦共同報稅是24,000元。

但是在州稅及地方稅方面,眾議院版本仍容許地方物業稅可抵一萬,但參議院版本就主張州稅及地方物業稅全部不能抵稅。

兒童稅務優惠(child tax credit)兩院差別不大,眾議院版本是1 ,600 元,參議院版本是1,650元。

房屋貸款扣稅方面,眾議院版本將利息可抵稅的房貸額,由最高100萬減半到50萬,參議院版本就回復100萬的額度。

在遺產稅方面,眾議院建議取消,但參議院就保留,但個人遺產免稅額是549萬,夫婦二人是1,098萬。

參眾兩院的版本都主張廢除,很久以前針對所謂巨富而設的另類最低入息稅(Alternative Minimum Tax),以前年入20萬就要交這種稅項。

在企業方面,參眾兩院的版本都是將企業所得稅由35%減至20%,不同之處是眾議院主張立即實行,而參議院就主張在2019年起實行。

參眾兩院共和黨人稅改方案都只是有大綱,細則仍有待兩院相關委員會稍後制訂基本原則,一方面為企業及個人減所得稅,同時也取消很多稅戶享有的免稅項目,務求財政損失不超過15,000億元。

但兩院如何協調,當中最關鍵的差異被認為相當棘手,比如延後一年減企業所得稅,白宮以及共和黨內部份人都極力反對,民主黨人就指這些稅改根本是為最有錢的人而設,中產階層得益不大。

