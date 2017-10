參院通過4萬億聯邦預算案 為通過稅改鋪路

By

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院通過了總值4萬億元的2018新財政年度預算案,為共和黨人的稅制改革方案鋪路。

參議院週四晚按黨派路線,以51比49票通過2018新財政年度預算案,總值4萬億元,全部民主黨人以及只有一位共和黨議員Rand Paul投反對票,其餘所有共和黨人都投贊成票。

這個新預算案包含規例,容許共和黨人以普通多數票,在參議院通過稅務法案,即是說,不怕民主黨人的反對票,也不怕民主黨人的拉布阻撓,不過分析指出,共和黨人在參議院只佔52席,如果黨內意見分歧駕馭不住,就會重蹈健保替代案的覆轍。

特朗普總統發推文說,預算案的通過,為日後通過歷來最大規模的稅制改革鋪路,特朗普又說,投票反對預算案的Rand Paul,至今雖然批評稅制改革方案,但相信最終他都會支持稅改。

共和黨人提出的稅制改革方案大綱只有9頁紙,相信預留很大空間給國會在未來幾個月去作出修訂。

眾議長賴恩表示,共和黨人可能在建議中的3個稅階(tax bracket)中,為高收入人士加多一個,變為4個稅階 ,至於這個稅率有多少目前仍在商討中。

眾議院已通過不同版本的預算案,但眾議院共和黨人透露,他們索性接納參議院的版本,來避免稅制改革延遲推行。

共和黨人希望在今年年底前通過30年來最大規模的稅制改革。

