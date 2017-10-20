參院通過4萬億聯邦預算案 為通過稅改鋪路

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【KTSF 張麗月報導】

國會參議院通過了總值4萬億元的2018新財政年度預算案，為共和黨人的稅制改革方案鋪路。

參議院週四晚按黨派路線，以51比49票通過2018新財政年度預算案，總值4萬億元，全部民主黨人以及只有一位共和黨議員Rand Paul投反對票，其餘所有共和黨人都投贊成票。

這個新預算案包含規例，容許共和黨人以普通多數票，在參議院通過稅務法案，即是說，不怕民主黨人的反對票，也不怕民主黨人的拉布阻撓，不過分析指出，共和黨人在參議院只佔52席，如果黨內意見分歧駕馭不住，就會重蹈健保替代案的覆轍。

特朗普總統發推文說，預算案的通過，為日後通過歷來最大規模的稅制改革鋪路，特朗普又說，投票反對預算案的Rand Paul，至今雖然批評稅制改革方案，但相信最終他都會支持稅改。

共和黨人提出的稅制改革方案大綱只有9頁紙，相信預留很大空間給國會在未來幾個月去作出修訂。

眾議長賴恩表示，共和黨人可能在建議中的3個稅階（tax bracket）中，為高收入人士加多一個，變為4個稅階 ，至於這個稅率有多少目前仍在商討中。

眾議院已通過不同版本的預算案，但眾議院共和黨人透露，他們索性接納參議院的版本，來避免稅制改革延遲推行。

共和黨人希望在今年年底前通過30年來最大規模的稅制改革。

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