票數不足 參議院共和黨人取消本週表決健保法案

By

【KTSF】

在無法取得足夠票數下，參議院共和黨領袖週二決定取消本週就健保法案進行投票，至少延後到下月，為共和黨在取消奧巴馬健保上面臨的一大挫敗。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）對記者稱，參議院本週將不會對法案進行投票，但他們仍在努力取得通過法案所需的50票。

在民主黨參議員將會全數投反對票下，共和黨必須在黨內取得50票，才能讓法案過關，如果共和黨有3名議員投反對票，法案已無法通過，而目前表明會投反對票的共和黨議員至少有5人，他們分別來自溫和派和保守派。

麥康奈爾稱，磋商工作仍在進行中，他對前景感到樂觀，麥康奈爾原本希望在國慶日前把法案提交參議院全院表決。

參議院的健保法案版本將會取消奧巴馬健保的眾多條文，國會預算辦公室週一表示，參議院的健保方案實施10年後，美國無健保的人數將較實施奧巴馬健保多出2.200萬人。

國會預算辦公室估計，在參議院版本下沒有健保的2,200萬人中，有1,500萬人會在明年失去健保，當中大多數是較年長的低收入人士，年齡介乎50至64歲、收入處於200%貧窮線以下（單身人士年入約30,300元）的人士尤其高危，因為他們的年齡未合資格領取Medicare福利。

另外，參議院的版本將會取消向無健保人士加徵懲罰稅款，變相取消奧巴馬健保中強制所有人購買健保的條文。

參議院版本雖然要求保險公司必須接受民眾帶病投保，但卻容許他們不包多種醫療服務，如戒毒治療等，同時會取消奧巴馬健保中向富人和醫療公司加徵的稅項，未來10年估計為他們省下7,000億元稅款。

參議院的版本也會削減Medicaid的撥款，至2026年，削減金額將達7,720億元，國會預算辦公室估計，在喪失健保的2,200萬人中，有1,500萬人將會是Medicaid申領人。

國會預算辦公室亦估計，在參議院的健保方案下，未來兩年保費平均會上升，在2018年，保費預料較奧巴馬健保高出兩成，但在2020年會下滑。

總括而言，在參議院版本下，民眾需要自掏腰包的支出將會更多，因為保險公司提供的基本健保服務將會較奧巴馬健保少。

更多新聞：

國會預算辦公室估計參院健保案將令2,200萬人失健保（視頻）

共和黨5參議員反對健保法案 能否通過成疑問

參議院公布廢除奧巴馬健保方案 不再強制國民買健保

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。