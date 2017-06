票數不足 參議院共和黨人取消本週表決健保法案

By

在無法取得足夠票數下,參議院共和黨領袖週二決定取消本週就健保法案進行投票,至少延後到下月,為共和黨在取消奧巴馬健保上面臨的一大挫敗。

參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)對記者稱,參議院本週將不會對法案進行投票,但他們仍在努力取得通過法案所需的50票。

在民主黨參議員將會全數投反對票下,共和黨必須在黨內取得50票,才能讓法案過關,如果共和黨有3名議員投反對票,法案已無法通過,而目前表明會投反對票的共和黨議員至少有5人,他們分別來自溫和派和保守派。

麥康奈爾稱,磋商工作仍在進行中,他對前景感到樂觀,麥康奈爾原本希望在國慶日前把法案提交參議院全院表決。

參議院的健保法案版本將會取消奧巴馬健保的眾多條文,國會預算辦公室週一表示,參議院的健保方案實施10年後,美國無健保的人數將較實施奧巴馬健保多出2.200萬人。

國會預算辦公室估計,在參議院版本下沒有健保的2,200萬人中,有1,500萬人會在明年失去健保,當中大多數是較年長的低收入人士,年齡介乎50至64歲、收入處於200%貧窮線以下(單身人士年入約30,300元)的人士尤其高危,因為他們的年齡未合資格領取Medicare福利。

另外,參議院的版本將會取消向無健保人士加徵懲罰稅款,變相取消奧巴馬健保中強制所有人購買健保的條文。

參議院版本雖然要求保險公司必須接受民眾帶病投保,但卻容許他們不包多種醫療服務,如戒毒治療等,同時會取消奧巴馬健保中向富人和醫療公司加徵的稅項,未來10年估計為他們省下7,000億元稅款。

參議院的版本也會削減Medicaid的撥款,至2026年,削減金額將達7,720億元,國會預算辦公室估計,在喪失健保的2,200萬人中,有1,500萬人將會是Medicaid申領人。

國會預算辦公室亦估計,在參議院的健保方案下,未來兩年保費平均會上升,在2018年,保費預料較奧巴馬健保高出兩成,但在2020年會下滑。

總括而言,在參議院版本下,民眾需要自掏腰包的支出將會更多,因為保險公司提供的基本健保服務將會較奧巴馬健保少。

