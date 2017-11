By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦參議院多數黨領袖麥康尼宣布,參議院的稅改方案,將會包括要廢除奧巴馬健保中人人要買健保的規定,此舉令法案未必能夠得到溫和派共和黨人的支持。

特朗普總統和很多共和黨議員都支持使用稅改方案來廢除人人必須買健保,否者就要罰款的規定,但在週二之前,部分共和黨人仍然擔心加入這條款會危及稅改方案最後能否過關。

根據無分黨派的國會預算辦公室的估算,廢除有關規定可以為聯邦政府在未來10年節省超過3,380億,但同時會導致有醫保的人在2019年減少1,300萬人。

參眾兩院的稅改方案可以令部分美國人減稅,但不分黨派的分析指出,數以百萬計的人也可能因此繳更多稅,尤其是居住在紐約、新澤西和加州的居民。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。