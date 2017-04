By

【KTSF 劉瑩報導】

聯邦參議院週五確認Neil Gorsuch為最高法院大法官,以填補已故大法官Antonin Scalia的空缺。

週五的會議由副總統彭斯主持,參議院共和黨人週四動用核子選項修改議事規則,降低通過確認的票數門檻,加上有3名民主黨參議員在表決時倒戈,令他的任命獲通過。

參議院最後以54對45票通過Gorsuch的提名,自去年2月前大法官Scalia去世後,最高法院大法官的職位就一直懸空至今,Gorsuch將於下週一宣誓就職,成為美國第101位最高法院大法官。

