By

【KTSF 陳令楠報導】

國會參議院以大比數通過由Christopher Wray,接任聯邦調查局局長。

Wray曾在喬治布殊總統年代擔任助理司法部長,離職後轉到私人律師行執業。

Wray宣誓,他將會獨立於白宮之外,並一再向國會保證,他將恪盡職守嚴格執法,如果有人要求他做犯法或是不道德的事,他將會主動辭職。

前聯邦調查局局長James Comey今年5月遭特朗普總統革職,Comey其後在國會聽證會上指,特朗普要求他宣示效忠,以及終止調查涉嫌通俄的前國家安全顧問Michael Flynn。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。