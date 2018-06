By

【KTSF】

國會參議院週一通過國防授權法一項修訂案,維持原先對中興通訊的制裁。

中興事件包含在國防授權法中其中一項修訂條款,參議院週一以85票對10票表決通過,阻擋白宮較早時與中興達成的協議,即是維持對中興的原判,禁售令期限是7年。

這項國防授權法修訂案,下一步轉到眾議院審議,眾議院上個月已通過類似措施,但只是禁止美國官方購買中興和華為的產品。

預料參眾兩院將會協調一個法案的妥協版本,然後再表決。

特朗普計劃週三與國會共和黨人會面,討論如何處理中興事件。

特朗普上月宣布與習近平設法挽救中興,隨後聯邦貿易部宣布讓中興重新回到美國市場,條件是中興支付10億罰款 ,改組管理層,並接納美方派人員去監管。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。