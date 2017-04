By

【KTSF 萬若全報導】

East Palo Alto警方宣布,上星期拘捕一名自稱是按摩師的男子,他涉嫌性侵女性顧客。

警方表示,被捕的是55歲男子Jose Plascencia,他涉嫌在Illinois街寓所無牌經營按摩院。

警方懷疑他以按摩為藉口,性侵多名女客人,警方呼籲女事主致電(650) 853-3160與警方聯絡。

