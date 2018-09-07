舊金山軟層建築加固工程即將截止申請（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山目前仍然有520多棟軟層建築物未向市府提交申請加固工程，或者未按時完成加固工程，而下週六就是申請截止日期，樓宇檢查局呼籲業主要趕快行動。

位於Russian Hill的一幢住宅正在做防震加固工程，高級工程師Henry Mak說：”通常我們做的建築物，工程大概8萬元到15萬左右，視乎房屋的大小，好像這棟房子大概十萬元左右。”

2013年開始，舊金山市府推行軟層樓宇加固計劃，要求市內約5,000棟軟層建築物必須做加固工程，所謂”軟層建築物”是指有3層或以上木造的樓宇，裡面最少有5個單位，而地面的一層結構不夠堅固，通常用來做車房或商舖。

目前仍有300多棟這類建築物的業主，沒有向市府提出加固的許可申請，另外有170多棟樓宇未按時完成工程。

舊金山樓宇檢查局局長許子湯（Tom Hui）說：”許多人以為我遲些才做，沒事的，市府不會有行動，其實是傻的，因為如果你不做的話，就會收市府的罰單，會損失很多錢，如果有地震，而你做了加固工程，將來會較好，也不怕住客控告你。”

這些房屋的業主需要最遲在9月15日遞交加固工程許可證申請書，否則市府會採取行動，今年是Hayward斷層1868年6.8級大地震150週年，專家指大地震隨時會發生。

大家如果想查詢有關軟層建築加固計劃的資料，可上網查詢，舊金山樓宇檢查局的網站是：www.sfdbi.org。

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