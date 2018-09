舊金山軟層建築加固工程即將截止申請（視頻）

By

舊金山目前仍然有520多棟軟層建築物未向市府提交申請加固工程,或者未按時完成加固工程,而下週六就是申請截止日期,樓宇檢查局呼籲業主要趕快行動。

位於Russian Hill的一幢住宅正在做防震加固工程,高級工程師Henry Mak說:”通常我們做的建築物,工程大概8萬元到15萬左右,視乎房屋的大小,好像這棟房子大概十萬元左右。”

2013年開始,舊金山市府推行軟層樓宇加固計劃,要求市內約5,000棟軟層建築物必須做加固工程,所謂”軟層建築物”是指有3層或以上木造的樓宇,裡面最少有5個單位,而地面的一層結構不夠堅固,通常用來做車房或商舖。

目前仍有300多棟這類建築物的業主,沒有向市府提出加固的許可申請,另外有170多棟樓宇未按時完成工程。

舊金山樓宇檢查局局長許子湯(Tom Hui)說:”許多人以為我遲些才做,沒事的,市府不會有行動,其實是傻的,因為如果你不做的話,就會收市府的罰單,會損失很多錢,如果有地震,而你做了加固工程,將來會較好,也不怕住客控告你。”

這些房屋的業主需要最遲在9月15日遞交加固工程許可證申請書,否則市府會採取行動,今年是Hayward斷層1868年6.8級大地震150週年,專家指大地震隨時會發生。

大家如果想查詢有關軟層建築加固計劃的資料,可上網查詢,舊金山樓宇檢查局的網站是:www.sfdbi.org。

