【KTSF 陶璟樂報導】

無線通訊供應商Verizon週三確認大約有600萬用戶的個人信息外洩。

根據加州一家名為UpGuard的網路防盜平台披露的消息,由於Verison人為失誤,有600萬用戶的手機號、姓名以及一部分的PIN密碼在網上公開。

UpGuard曾經在6月13日警告,Verison很可能出現網絡安全問題,但是安全漏洞直到6月22日才填補上。

Verison表示,並沒有客戶信息遭到偷竊或丟失。

與此同時,UpGuard建議,Verison的用戶更新他們的PIN密碼以防萬一,而且注意不要用之前重複過的密碼。

