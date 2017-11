By

特朗普總統週五出發,前往亞洲五國訪問。

特朗普和夫人梅拉尼婭乘坐空軍一號專機出發,會先到夏威夷,週日到亞洲之行首站日本,之後訪問南韓、中國、越南和菲律賓。

北韓問題將會是此行焦點,特朗普會向中國等國施壓,阻止北韓發展核武,美方又考慮把北韓重新列入支援恐怖主義國家名單。

