【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Market街是市中心的主要道路,從明年年底開始,市府將對這條街展開6個階段的翻新工程,一部分道路以後將完全禁止私家車通行。

在計劃下從,Embarcadero到Octavia Boulevard長達2.2哩的路段將分段翻新,而從10街到Embarcadero的路段,以後除了輕軌列車、巴士、計程車、單車和送貨車輛,私家車包括如Lyft和Uber等客運車輛,一概禁止行駛Market街。

當局也將增建單車道,而為了進一步保護腳踏車人士,新的單車道將和行人路的高度一樣。

大家熟悉的用紅磚鋪設的行人路,是在上世紀70年代建成,路面潮濕時行人容易滑倒,因此當局將以混凝土材料取代紅磚.

這項工程將耗資超過6億元,但市府還沒有指明經費來源。

