【KTSF】

財政部長Steven Mnuchin週六收到疑似炸彈包裹,警方出動拆彈小組,結果包裹裏只是馬糞,還有批評稅改的聖誕卡片。

Mnuchin位於洛杉磯Bel Air豪宅區的鄰居,週六晚間在住家車道上,發現指名要給Mnuchin的可疑包裹後報警。

洛杉磯警方及聯邦當局出動拆彈小組,並封鎖街道,大陣仗調查,結果拆彈小組用X光檢查後,打開包裹發現裏面不是炸彈,而是大量馬糞,還有一張聖誕卡,聖誕卡上都是針對特朗普總統以及新稅改法案的批評。

據報導,曾經是華爾街金融高管,也是好萊塢電影製片人的財政部長Mnuchin,週六晚並不在家。

