流感活動雖然有所緩和,但聯邦疾控中心(CDC)表示,第二波乙型流感傳播正在發生。

CDC數據顯示,季初廣泛傳播的是甲型流感,但3月17日那個星期裡的流感個案,近58%為乙型流感。

CDC指出,小朋友感染乙型流感病毒,有較高的機會出現併發症。

今個流感季節開始以來,全國已有133名兒童感染流感死亡。

根據CDC的流感監測地圖,流感病毒目前仍然在加州廣泛傳播,專家指即使在這個流感季節已患過流感,也有可能會感染不同的病毒株而再患上流感。

當局建議未接種流感疫苗的民眾去打流感針。

