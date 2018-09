美國指收到金正恩信件 提出再與特朗普見面

By

【i-CABLE】

美國指收到北韓領袖金正恩的信件,提出再與特朗普總統會面,雙方正在協調,又透露金正恩曾經提出可以在一至兩年內達成無核化。

特朗普與金正恩6月在新加坡歷史性會談後,北韓放棄核武的進展一直不大,特朗普更以此為理由,要求國務卿蓬佩奧取消訪問平壤。

正當外界關注峰會的實際成果之際,白宮表示,特朗普近日收到金正恩來信,正式提出希望兩人再度見面。

第二次美朝峰會,何時、在哪裡舉行仍是未知數,有意見曾提出下星期在紐約舉行的聯合國大會可能是契機。

美國國家安全顧問博爾頓就認為金正恩不會出席聯合國大會,又透露金正恩4月在第一次兩韓峰會上提出,可以在兩年、甚至一年內達成無核化。

文在寅亦認同美朝需要舉行第二次峰會,以達致朝鮮半島無核化,南韓會繼續從中斡旋,他下星期會到平壤與金正恩舉行第三次峰會,文在寅希望屆時集中討論如何緩和兩韓邊境的緊張局勢。

兩韓計劃本星期四會先在板門店舉行軍事工作會談,據報會討論試點撤離非軍事區哨站及解除板門店共同警備區武裝等事宜。

