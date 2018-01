安樂居聖荷西開設第二個老人中心 為更多長者服務（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

安樂居在南灣聖荷西開辦第二個老人中心,希望為更多長者提供全面的服務,幫助長者能夠獨立居住在自己的家中,不用去護老院。

新的安樂居綜合服務中心位於東聖荷西N Jackson Avenue 130號,專門服務居住在Santa Clara縣的長者,中心的特色是為長者提供多方面的服務,包括醫療,交通接送以及社交活動。

安樂居東聖荷西中心發言人甘姑娘(Grace King)說:”我們有家庭醫生,在我們的中心這裡,所以他們不需要自己再找家庭醫生,可以通過我們的家庭醫生去找服務,除了交通服務,我們還有老人中心,他們可以來這裡吃中飯,認識一些新朋友,還可以參加活動和健身。”

安樂居的宗旨是盡量協助長者獨立生活,可以住在自己家中,他們希望南灣更多華裔使用他們的服務。

甘姑娘說:”尤其是老人在家裡,有可能他們曾經跌倒,或有腦退化症,他們的配偶已經快用完力氣去照顧另一半,又或者子女要上班,沒法在家裡照顧他們,他就需要我們的服務。”

安樂居服務的對象是55歲或以上,需要接受療養院服務的人士,如果長者有加州白卡或聯邦醫療保險,通過評估符合資格,就可以使用安樂居的服務。

預計Santa Clara縣到了2030年,65歲至84歲人口會增加175,000人,這個是安樂居在聖荷西第二個綜合服務中心,查詢詳情可瀏覽安樂居網站。

