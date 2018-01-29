安樂居聖荷西開設第二個老人中心 為更多長者服務（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

安樂居在南灣聖荷西開辦第二個老人中心，希望為更多長者提供全面的服務，幫助長者能夠獨立居住在自己的家中，不用去護老院。

新的安樂居綜合服務中心位於東聖荷西N Jackson Avenue 130號，專門服務居住在Santa Clara縣的長者，中心的特色是為長者提供多方面的服務，包括醫療，交通接送以及社交活動。

安樂居東聖荷西中心發言人甘姑娘（Grace King）說：”我們有家庭醫生，在我們的中心這裡，所以他們不需要自己再找家庭醫生，可以通過我們的家庭醫生去找服務，除了交通服務，我們還有老人中心，他們可以來這裡吃中飯，認識一些新朋友，還可以參加活動和健身。”

安樂居的宗旨是盡量協助長者獨立生活，可以住在自己家中，他們希望南灣更多華裔使用他們的服務。

甘姑娘說：”尤其是老人在家裡，有可能他們曾經跌倒，或有腦退化症，他們的配偶已經快用完力氣去照顧另一半，又或者子女要上班，沒法在家裡照顧他們，他就需要我們的服務。”

安樂居服務的對象是55歲或以上，需要接受療養院服務的人士，如果長者有加州白卡或聯邦醫療保險，通過評估符合資格，就可以使用安樂居的服務。

預計Santa Clara縣到了2030年，65歲至84歲人口會增加175,000人，這個是安樂居在聖荷西第二個綜合服務中心，查詢詳情可瀏覽安樂居網站。

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