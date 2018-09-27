舊金山跨灣運輸中心再有鋼樑發現裂痕

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【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山跨灣運輸中心再發現有第二條橫樑有裂痕，跨灣聯合管理局相信，問題都在集中在同一區域，運輸中心會繼續關閉進行調查，會關閉至起碼下週後期。

造價達22億元的Salesforce運輸中心，因為發現一條60英尺長的鋼樑有裂痕，週二傍晚突然宣布關閉，工程人員週二晚發現出問題的不只一條鋼樑。

運輸中心總監Mark Zabaneh說：”檢查發現毗連的橫樑也有裂痕，情況未及原本出問題的橫樑，但也有裂痕。”

發現有裂痕的兩條鋼樑在運輸中心東面靠近Fremont街第三層對上的位置，用來支撐5.4英畝的空中花園，裂痕靠近橫樑的焊接位。

局方表示，問題都集中在同一區域，另一條類似的橫樑也未有發現裂痕，跟旁邊的千禧大樓的沉降相信也沒關聯。

出問題的兩條橫樑，在2016年組裝後曾受過檢查，有工程師認為，鋼樑在組建前已有裂痕很少見，但在加進上層花園和其他建築後，鋼樑或有可能不勝負荷。

建築工程師David Bonowitz說：”問題有可能是設計，有可能是工程，有可能不勝負荷，負重比預估的高。”

局方目前的目標是先支撐出問題的橫樑，務求先重開Fremont街行人行車，下一步再決定永久修補方法。

市長布里德（London Breed）週三到過運輸中心巡視，她表示會徹查事件。

布里德說：”得追查到底，確保建築安全才重開，也要追究責任。”

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