舊金山跨灣運輸中心再有鋼樑發現裂痕

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山跨灣運輸中心再發現有第二條橫樑有裂痕,跨灣聯合管理局相信,問題都在集中在同一區域,運輸中心會繼續關閉進行調查,會關閉至起碼下週後期。

造價達22億元的Salesforce運輸中心,因為發現一條60英尺長的鋼樑有裂痕,週二傍晚突然宣布關閉,工程人員週二晚發現出問題的不只一條鋼樑。

運輸中心總監Mark Zabaneh說:”檢查發現毗連的橫樑也有裂痕,情況未及原本出問題的橫樑,但也有裂痕。”

發現有裂痕的兩條鋼樑在運輸中心東面靠近Fremont街第三層對上的位置,用來支撐5.4英畝的空中花園,裂痕靠近橫樑的焊接位。

局方表示,問題都集中在同一區域,另一條類似的橫樑也未有發現裂痕,跟旁邊的千禧大樓的沉降相信也沒關聯。

出問題的兩條橫樑,在2016年組裝後曾受過檢查,有工程師認為,鋼樑在組建前已有裂痕很少見,但在加進上層花園和其他建築後,鋼樑或有可能不勝負荷。

建築工程師David Bonowitz說:”問題有可能是設計,有可能是工程,有可能不勝負荷,負重比預估的高。”

局方目前的目標是先支撐出問題的橫樑,務求先重開Fremont街行人行車,下一步再決定永久修補方法。

市長布里德(London Breed)週三到過運輸中心巡視,她表示會徹查事件。

布里德說:”得追查到底,確保建築安全才重開,也要追究責任。”

