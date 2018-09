By

【i-CABLE】

美國證券及交易委員會控告Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克(Elon Musk),指他涉嫌向投資者作出虛假及誤導陳述。

馬斯克今年8月初在 Twitter 發文,聲稱打算以約兩成溢價將公司私有化,並表示已獲得資金,一度刺激 Tesla 股價上升9個百分點。

但美國證交會調查後發現,馬斯克當時根本未獲得足夠資金,或與潛在會提供資金的人討論協議細則,因此認為馬斯克的帖文損害投資者權益。

馬斯克其後在8月底表示,考慮股東意見後,決定放棄私有化計劃。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。