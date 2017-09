美國證監會揭去年被黑侵 上市公司申報資料或外洩

By

【KTSF 張麗月報導】

美國證監會(SEC)透露,黑客去年入侵他們儲存上市公司申報資料的電子系統,並且有可能根據這些資料進行非法交易。

美國證監會主席Jay Clayton在網站上發表聲明說,證監會的EDGAR電子系統去年被黑侵,這個電子系統是用來收集幾千間上市公司的申報資料。

這次黑客攻擊就是利用EDGAR系統一個軟件漏洞,從事非法交易而賺錢,這個系統也容許公眾包括投資者和研究人員,可以接觸公司的申報資料。

消息指出,如果提早揭露資料,公司的盈利及其他報告可以在好與壞消息公佈之前,作出有利的投資買賣。

今次並非是證監會第一次外洩金融數據,其實在2014年,證監會的核數監督報告就發現,部門幾百部手提電腦不翼而飛,當中許多電腦可能收藏了不公開的金融市場數據,但去年的黑侵就是故意入侵證監會EDGAR電子申報系統。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。