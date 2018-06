By

佛羅里達州一名日裔婦人在公園湖邊散步時,懷疑被鱷魚襲擊死亡,當局事後捕獲一條短吻鱷,據報在牠體內發現懷疑人體殘肢。

事發在當地上週五早上,47歲婦人Shizuka Matsuki帶著兩隻狗到Davie鎮一個公園散步,過了不久,只剩下狗隻在湖邊,其中一隻狗身上有傷口,該名婦人就失蹤。

警方接報到場,確認狗隻被鱷魚咬傷,估計女事主是被湖內的短吻鱷襲擊,再拖入湖中,警方當晚已在湖中尋回婦人的遺體。

有居住在該湖的民眾表示,平時見到鱷魚出沒,對事件一點都不驚訝,他們說鱷魚很大隻,又指當局完全無告示牌,警告人這個湖有鱷魚。

