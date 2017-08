By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山Ocean Beach週二晚有人遇溺失蹤。

消防局在週二晚7點半接報,指有人在一間海邊餐廳附近的水中遇溺,海岸巡邏隊趕到現場搜索,但未有發現失蹤者。

當局呼籲前往海灘深水處的民眾穿上救生衣。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。