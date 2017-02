By

特朗普總統過去多次評擊不斷有現政府的內部消息流出,說一定會調查並且阻止,最新消息就指,白宮發言人Sean Spicer已經展開行動。

消息指,Spicer上星期以召開緊急會議為名,召集下屬到他的辦公室,他們入內後,就被要求把手機放到一張桌上,說要檢查他們手機,以證明他們沒有事情要隱瞞。

Spicer召開會議前,曾諮詢白宮法律顧問Don McGahn,在辦公室內也有白宮律師陪同,之後Spicer又明確警告下屬,不能使用一些加密,而且會在發送後自動刪除的短訊程式,說此舉違反總統記錄法。

被檢查的手機包括那些職員身上所有的公務和私人手機,Spicer至今沒有作出回應。

