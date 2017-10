影評：兒童劇情片《寂靜中的驚奇》帶大膽實驗色彩

By

《電影試片室》 點評《寂靜中的驚奇 Wonderstruck》

KTSF Sean Au 歐志洲 報導

兩個失去聽覺的孩童,一個在二十年代,一個在七十年代,獨自到紐約的歷險記。

1927年,紐約對岸的一個新澤西城市,一個自小失去聽覺的女孩 Rose喜愛黑白默片。因為想念在紐約的母親,離家出走,獨自到一間百老匯劇院找到母親,卻被她趕走,女孩於是獨自在紐約街頭流盪。

1977年,一個明尼蘇達州的男孩 Ben,在一起意外中暫時失去聽覺,而長期想要找尋父親的他,也憑一個線索,到紐約找人。

Rose 和Ben 的兩段故事,同樣是到大城市找人的經歷,在電影中同步道出。二十年代的故事,以黑白默片的形式拍攝。七十年代的故事,從顏色和音響,將觀眾帶回到繁雜的紐約。

觀眾跟隨著兩個孩童,感受他們的困惑、好奇、失望、興奮等歷程中的起伏。必須強調兩位孩童都有不錯的表現。而飾演女孩Rose 的Millicent Simmonds 真人,也是聾啞人士,她的演出也因而特別真實。

導演Todd Haynes表示,這是一部不需要言語對白來推動情節的影片。男孩部分的對白主要用來將劇情生活化,而電影中的音樂、攝影、美術設計和演員著重在表情和手勢的演繹,都在創意放面是給予導演挑戰。

拍慣成年人題材的導演Todd Haynes,是美國獨立電影中,敢於拍攝難以拍攝的題材和呈現方式,大膽並有實驗精神。他兩年前的前一部作品《Carol》,帶懸疑片風格的劇情片,也是年度十大電影之一。但是今年的《Wonderstruck》,感覺似乎要觀眾跟著兩名年輕演員非常的久,才給予觀眾劇情上的回報。縱然最終兩段故事,都有唯美的結局,觀眾看到這裡,也已經過於用心,累了。

《寂靜中的驚奇 Wonderstruck》考驗觀眾耐心。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:http://www.wonderstruckmovie.com/

