影評：兒童劇情片《寂靜中的驚奇》帶大膽實驗色彩

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《電影試片室》 點評《寂靜中的驚奇 Wonderstruck》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

兩個失去聽覺的孩童，一個在二十年代，一個在七十年代，獨自到紐約的歷險記。

1927年，紐約對岸的一個新澤西城市，一個自小失去聽覺的女孩 Rose喜愛黑白默片。因為想念在紐約的母親，離家出走，獨自到一間百老匯劇院找到母親，卻被她趕走，女孩於是獨自在紐約街頭流盪。

1977年，一個明尼蘇達州的男孩 Ben，在一起意外中暫時失去聽覺，而長期想要找尋父親的他，也憑一個線索，到紐約找人。

Rose 和Ben 的兩段故事，同樣是到大城市找人的經歷，在電影中同步道出。二十年代的故事，以黑白默片的形式拍攝。七十年代的故事，從顏色和音響，將觀眾帶回到繁雜的紐約。

觀眾跟隨著兩個孩童，感受他們的困惑、好奇、失望、興奮等歷程中的起伏。必須強調兩位孩童都有不錯的表現。而飾演女孩Rose 的Millicent Simmonds 真人，也是聾啞人士，她的演出也因而特別真實。

導演Todd Haynes表示，這是一部不需要言語對白來推動情節的影片。男孩部分的對白主要用來將劇情生活化，而電影中的音樂、攝影、美術設計和演員著重在表情和手勢的演繹，都在創意放面是給予導演挑戰。

拍慣成年人題材的導演Todd Haynes，是美國獨立電影中，敢於拍攝難以拍攝的題材和呈現方式，大膽並有實驗精神。他兩年前的前一部作品《Carol》，帶懸疑片風格的劇情片，也是年度十大電影之一。但是今年的《Wonderstruck》，感覺似乎要觀眾跟著兩名年輕演員非常的久，才給予觀眾劇情上的回報。縱然最終兩段故事，都有唯美的結局，觀眾看到這裡，也已經過於用心，累了。

《寂靜中的驚奇 Wonderstruck》考驗觀眾耐心。滿分五分中得三分半，可以欣賞。

電影網頁：http://www.wonderstruckmovie.com/

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