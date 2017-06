影評：《神奇女俠》突破超級英雄電影的框框

By

《電影試片室》 點評《神奇女俠 Wonder Woman》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

自從好萊塢開始拍攝由漫畫中的英雄人物主導的動作片以來,幾乎全部的主角,清一色是男性人物。女性英雄人物為主角的影片,則寥寥無幾,票房表現也差強人意。本週開映的《神奇女俠》有望突破現有的佈局。

在猶如仙境的小島Themyscira上,就只有擁有武士才能的亞馬遜強力女子,憑本身的實力過日子,不停的練武,也是在準備一天和戰神Ares 決鬥 。Diana 公主自小對學武好奇,長大後在阿姨的教導下,發揮本身的潛能,成為小島上的新生領袖。

與此同時,一次世界大戰的一名英國間諜Steve,在被德軍追殺的過程中,也從海上闖入小島 。德軍追到小島上,亞馬遜強女奮勇擊退德軍。但是弓箭和槍火相比,強女團也犧牲了不少人。

Diana 認為,德軍是由戰神Ares 派來,於是跟隨Steve 到倫敦。德軍在戰敗之際,還有一名將領要和一名化學師研發出化學武器,來扭轉戰敗的命運。Diana 認為德軍將領就是戰神的化身,於是向他發動生死戰。

《神奇女俠》的導演是在14年前拍攝一部關於美國女連環殺手電影《Monster》的Patty Jenkins。電影長達2小時20分鐘,因為必須講述Wonder Woman 身世由來,也花了不少時間。在人物塑造方面,剛柔並具,和之前幾部女英雄人物主導的電影,有顯著的突破,也沒有刻意的將神奇女俠弄成性感女郎。

唯一令人感覺些許彆扭的是,Diana 的一派天真,經常令她對敵人沒有任何畏懼,但也不時顯出這人物的幼稚,美中不足。必須強調,飾演Wonder Woman 的是來自以色列的新人Gal Gadot,體現出這人物,在自信和脆弱之間取得平衡。而和她演對手戲,飾演間諜的Chris Pine,也帶出不少笑點。兩人在歷程中一唱一和,令觀眾感覺舒服。直到電影高潮動作鏡頭時,才陷入一般英雄電影的水平,似乎有畫蛇添足的感覺。

《神奇女俠 Wonder Woman》滿足許多英雄人物漫畫、電影迷的渴望。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://wonderwomanfilm.com/

