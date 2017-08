影評：非一般的懸疑劇情片《獵兇風河谷》

By

《電影試片室》 點評《獵兇風河谷 Wind River》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

冰天雪地的印第安保留地當中的一起命案,引起FBI 介入調查。

懷俄明州一個印第安族少女,赤腳在雪地中奔跑,最後被發現死在雪地中。發現她的Cory,是一名美國漁野局的獵人。他的工作是獵捕威脅家畜,如野狼等野生動物。這起命案看來疑點重重,當地執法機構通報聯邦調查局。FBI 派來一名從拉斯維加斯來的特警 Jane。驗屍報告發現少女曾被強姦,但是死因是基於冰雪天氣,只有特警才能夠將案件當成兇殺案處理。

對當地環境不了解的Jane,請來獵人Cory 助她一臂之力。而Cory 在仍然處於喪失女兒的悲傷中,也似乎要在這過程中取得安慰,因此挺力協助。調查過程中,同時揭露印第安社區的一些悲哀。

其實,數據顯示印第安族少女失縱的比例,是美國所有族裔中最高的一個。不同的存在因素,也加劇了這個狀況。編劇兼導演Taylor Sheridan 仔細考察了一些印第安社區的問題後,創作這部影片。也正因為Sheridan 也是這部電影的導演,他對視覺和節奏上的細節關注,使到這部影片能夠突破一般罪案驚悚片的感覺。

其中的主要演員,特別是演獵人的Jeremy Renner,投足舉止動作大但感覺細膩。多位印第安裔配角,更是在短暫的熒幕時間內,發出觀眾能夠感受到的痛。冰天雪地的世界,是許多人不會長久生活的地方,將觀眾帶入這個世界中身歷其境。雖然無法完全理解其中的所有奧妙和矛盾,但也被社區中能夠讓所有人共鳴的感情感動。

《獵兇風河谷 Wind River》精心拍攝,從眾多同類電影中脫穎而出。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影網頁:http://weinsteinco.com/mobile/film/wind-river

