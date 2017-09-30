影評：《女王與知己 》描述一段刻骨銘心的友誼

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《電影試片室》 點評《女王與知己 Victoria & Abdul》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

1880年代，英國維多利亞女王和印度男僕之間的一段刻骨銘心、少為人知的友誼。

八十來歲的英國女王維多利亞，在19世紀末，已經是超過六十年的女王，是當時英國執政最久的女王，已經是地球近十億人口的元首。人生的晚年，多數親朋戚友已經離世，盛裝國宴也已經成為她的日常瑣事。當時的殖民地印度，派出在監獄的一名文員Abdul 代表，到皇宮給女王送一枚硬幣。原本只是一場任務，維多利亞看中Abdul，把他留下來當僕人。

維多利亞在宮廷內身邊的人為爭奪勢力而明爭暗鬥，女王也就從Abdul 這個不需要爭奪權力的人，在他身上找到知己。維多利亞想多了解Abdul 的文化背景，之後更加將他奉為自己的導師，學習烏爾都語，念可蘭經，也把Abdul 的家人帶到宮廷。維多利亞的這一舉動，自然的引起身邊親信不滿與嫉妒。在死後，Abdul 也立即被新國王驅逐出宮廷，並銷毀所有女王和導師之間，這段關係中的所有證據。

這段少為人知的故事，其實也是在近十年來才被發現。劇情感覺不可思議，但是確實發生，可以讓大家認同的是這段真摯的感情，在複雜的宮廷和政治環境中，兩人互相學習、依靠，成為知己。

這一幕，女王傾訴自己懷念死去的丈夫，並對自己繼續活在人間感到傷痛，Abdul 也為此安慰女王 。

飾演Abdul 的新近演員Ali Fazal 認為，這兩個看起來是來自兩個不同世界的關係，在所有世亂當中，如一朵小花般綻放，兩個人心靈相通。

著名英國導演Stephen Frears，指導過影片《女王 The Queen》和《菲洛梅娜 Philomena》，再次用題材吸引觀眾。而國寶級影后 Judi Dench 在電影中，也突顯女王堅強背後帶有脆弱的一面，她也更加成功提升年輕Ali Fazal 的演出。

這是部帶有幽默的劇情片，題材中不忘突顯當時令人懊惱的種族歧視色彩。但要是一個女王能夠撇開一個人的膚色、宗教信仰和文化背景，從人群中找到感動人性的知己，這是否也能啟發大家以新的眼光，來看身邊和自己不同的人呢？

《女王與知己 Victoria & Abdul》笑中帶淚，也提醒大家不論在人生哪個階段，都有找到快樂的希望。滿分五分中得四分半，不該錯過。

電影網頁：http://www.focusfeatures.com/victoriaandabdul/

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