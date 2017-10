影評：《女王與知己 》描述一段刻骨銘心的友誼

By

《電影試片室》 點評《女王與知己 Victoria & Abdul》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

1880年代,英國維多利亞女王和印度男僕之間的一段刻骨銘心、少為人知的友誼。

八十來歲的英國女王維多利亞,在19世紀末,已經是超過六十年的女王,是當時英國執政最久的女王,已經是地球近十億人口的元首。人生的晚年,多數親朋戚友已經離世,盛裝國宴也已經成為她的日常瑣事。當時的殖民地印度,派出在監獄的一名文員Abdul 代表,到皇宮給女王送一枚硬幣。原本只是一場任務,維多利亞看中Abdul,把他留下來當僕人。

維多利亞在宮廷內身邊的人為爭奪勢力而明爭暗鬥,女王也就從Abdul 這個不需要爭奪權力的人,在他身上找到知己。維多利亞想多了解Abdul 的文化背景,之後更加將他奉為自己的導師,學習烏爾都語,念可蘭經,也把Abdul 的家人帶到宮廷。維多利亞的這一舉動,自然的引起身邊親信不滿與嫉妒。在死後,Abdul 也立即被新國王驅逐出宮廷,並銷毀所有女王和導師之間,這段關係中的所有證據。

這段少為人知的故事,其實也是在近十年來才被發現。劇情感覺不可思議,但是確實發生,可以讓大家認同的是這段真摯的感情,在複雜的宮廷和政治環境中,兩人互相學習、依靠,成為知己。

這一幕,女王傾訴自己懷念死去的丈夫,並對自己繼續活在人間感到傷痛,Abdul 也為此安慰女王 。

飾演Abdul 的新近演員Ali Fazal 認為,這兩個看起來是來自兩個不同世界的關係,在所有世亂當中,如一朵小花般綻放,兩個人心靈相通。

著名英國導演Stephen Frears,指導過影片《女王 The Queen》和《菲洛梅娜 Philomena》,再次用題材吸引觀眾。而國寶級影后 Judi Dench 在電影中,也突顯女王堅強背後帶有脆弱的一面,她也更加成功提升年輕Ali Fazal 的演出。

這是部帶有幽默的劇情片,題材中不忘突顯當時令人懊惱的種族歧視色彩。但要是一個女王能夠撇開一個人的膚色、宗教信仰和文化背景,從人群中找到感動人性的知己,這是否也能啟發大家以新的眼光,來看身邊和自己不同的人呢?

《女王與知己 Victoria & Abdul》笑中帶淚,也提醒大家不論在人生哪個階段,都有找到快樂的希望。滿分五分中得四分半,不該錯過。

