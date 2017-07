影評：《星際特工之千星之城》進入仙境般的外太空世界

By

《電影試片室》 點評《星際特工之千星之城 Valerian and the City of a Thousand Planets》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

法國導演當中,被公認為最商業化的,應該是拍動作片聞名的Luc Besson。最新作品《星際特工之千星之城 Valerian and the City of a Thousand Planets》本週全美開映。

星際中的太空站Alpha,自人類開始太空探索之後,開頭先有不同國家的太空人匯集,逐漸演變成,來自宇宙不同星球的高智商外星人聚集發展的地方。所有生物發揮所長。這個太空站,已經由超過千個星球的生物一起和睦相處生活。但是一天保衛隊伍發現,太空站中心一處,有探測到來歷不明的高輻射現象,於是派遣兩名特工Valerian 和Laureline 前往研究。兩人後來發現,這一處已經被一個高智商並環保的外星族群佔領。但是他們的高密行動,也是因為要重新建設被摧毀的星球。

電影改變自漫畫小說,是導演Luc Besson 數十年來想拍的影片。目前的電影特效終於追上他的想像力。大家還記得二十年前的《第五元素 The Fifth Element》?《Valerian》重新帶觀眾回到外星世界,卻帶有許多倍的精彩特效。除了不同外星人的設計,他們的動作、語言、生活環境,都令人嘆為觀止。也因此可以看得出電影為什麼是法國歷來最高成本,以1億8千萬拍出的影片。有一場追逐的打鬥場面,更在一個現實和一個虛擬的空間同步進行,無法不留下深刻印象。而每個鏡頭,也都是唯妙唯俏設計,大刀闊斧的滿足觀眾觀感。

這些過多的視覺景象,隱約能夠蓋過老套的劇情。正邪之間的衝突也容易被觀眾猜懂。但喜愛科幻片的觀眾,不難會感激導演將大家帶進一個電影世界的仙境之中。

《Valerian and the City of a Thousand Planets》呈現的外太空世界,可輕易成為再次觀看這影片的原因。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://valerianmovie.com/

