影評：《星際特工之千星之城》進入仙境般的外太空世界

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《電影試片室》 點評《星際特工之千星之城 Valerian and the City of a Thousand Planets》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

法國導演當中，被公認為最商業化的，應該是拍動作片聞名的Luc Besson。最新作品《星際特工之千星之城 Valerian and the City of a Thousand Planets》本週全美開映。

星際中的太空站Alpha，自人類開始太空探索之後，開頭先有不同國家的太空人匯集，逐漸演變成，來自宇宙不同星球的高智商外星人聚集發展的地方。所有生物發揮所長。這個太空站，已經由超過千個星球的生物一起和睦相處生活。但是一天保衛隊伍發現，太空站中心一處，有探測到來歷不明的高輻射現象，於是派遣兩名特工Valerian 和Laureline 前往研究。兩人後來發現，這一處已經被一個高智商並環保的外星族群佔領。但是他們的高密行動，也是因為要重新建設被摧毀的星球。

電影改變自漫畫小說，是導演Luc Besson 數十年來想拍的影片。目前的電影特效終於追上他的想像力。大家還記得二十年前的《第五元素 The Fifth Element》？《Valerian》重新帶觀眾回到外星世界，卻帶有許多倍的精彩特效。除了不同外星人的設計，他們的動作、語言、生活環境，都令人嘆為觀止。也因此可以看得出電影為什麼是法國歷來最高成本，以1億8千萬拍出的影片。有一場追逐的打鬥場面，更在一個現實和一個虛擬的空間同步進行，無法不留下深刻印象。而每個鏡頭，也都是唯妙唯俏設計，大刀闊斧的滿足觀眾觀感。

這些過多的視覺景象，隱約能夠蓋過老套的劇情。正邪之間的衝突也容易被觀眾猜懂。但喜愛科幻片的觀眾，不難會感激導演將大家帶進一個電影世界的仙境之中。

《Valerian and the City of a Thousand Planets》呈現的外太空世界，可輕易成為再次觀看這影片的原因。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影網頁：http://valerianmovie.com/

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