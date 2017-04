影評：驚悚片《釜山行》令韓國影片比美好萊塢作品

By

《電影試片室》 點評《釜山行 Train to Busan》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

今天換個角度,為大家介紹一部可以串流觀看的影片。一些觀眾可能習慣欣賞韓劇,今天帶大家感受驚悚片《釜山行 Train to Busan》的刺激。

石宇是個在首爾證券公司工作,重利輕義的基金管理人。妻子和他分手後搬到釜山,和他同住的幼女秀安想到釜山看媽媽。父親感到內疚,決定親自帶秀安南下。到火車站途中,首爾氣氛怪異。上了火車,等待出發。車門關上的那一剎那,一名女子衝入,卻是感染了殭屍病毒,變形後咬人。一傳十,十傳百,開動中的火車,變成了一廂又一廂受感染的殭屍。石宇和女兒一度分開,和一小群人合作打退殭屍。團聚後又被另外一組人,以為他們受感染而被隔離。最終能否安全抵達釜山?

電影中的殭屍行動快速,但也有和好萊塢殭屍的其他不同之處。例如殭屍在黑暗中失聰,並不會開門,但仍具有強大的殺傷力。特別是在有過多的殭屍同時出現的時候。

孔侑飾演的父親石宇、馬東錫飾演的壯漢、鄭有美飾演的孕婦,都在電影中有特別討好的演出。其中以壯漢這角色最搶戲。拍慣動畫片的導演延尚昊,在掌握驚悚片節奏不俗,縱然也少不了一些接近荒謬的情節。

電影開頭,觀眾認識到石宇的自私個性,和女兒的純真成強烈對比。在保護女兒的過程中,也被她感染,開始轉變。

劇情揭露,病毒疑似來自一間該證券公司投資支持的實驗室。再加上火車中,最顧及,卻在重要關頭英勇救人,也是在教導觀眾不要以貌取人和小看身邊比自己不幸的人士。在娛樂觀眾的同時,也不忘帶有社會意識,這何嘗不是卓越電影的特色?

《釜山行 Train to Busan》又再令韓國電影比美好萊塢作品。滿分五分中得四分半,值得強烈推薦。

電影網頁:http://wellgousa.com/theatrical/train-to-busan

