影評: 女古墓探險家Lara Croft 重新啟動比原版更好

《電影試片室》 點評《古墓麗影:源起之戰 Tomb Raider》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

由電子遊戲改編的好萊塢影片《古墓麗影:源起之戰 Tomb Raider》在沉寂多年後,重新啟動。

新版的Lara Croft 在倫敦是個腳踏車送貨員,但她其實是企業兼探險家Richard Croft 的女兒。父親因為一次探險斷無音訊,Lara 拒絕接受父親死訊,不肯簽署接管父親企業的文件,而找到父親可能去探險的地方。這一趟旅程把Lara 帶到香港,找尋由吳彥祖飾演的酒醉船手Lu Ren。因為船手的父親,也正是把Lara 父親帶到日本小島探險的船長,他同樣在事件中失蹤。Lara 和Lu Ren 持著共同的尋父目標出發。到了日本的魔鬼島,見到的卻是一組想要找到古墓的開發團隊。Lara 能否找到父親的下落?而開發古墓會否給全球的安全帶來禍害?

影片中有不少緊張的探險鏡頭,叫人捏冷汗。和2001年開始的兩部《Tomb Raider》相比,瑞典影后Alicia Vikander 飾演的Lara Croft,造型和故事都比之前Angelina Jolie 飾演的版本踏實。故事突顯Lara 的弱點,並也給她更多探險的動力,而不只是賣弄性感。至於吳彥祖飾演的船手,則有不少出鏡時間。縱然能夠和女主角抗衡,但也沒有能夠發揮的空間,幸好故事沒有要他成為武功高手。但也沒有看到他有成為Lara 情人的可能,所以這角色還是無法走出亞裔配角,特別是男演員在好萊塢的框框。

《古墓麗影:源起之戰 Tomb Raider》感覺是一部翻拍得比原版更好的影片。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:http://www.tombraidermovie.com/

