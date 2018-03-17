影評: 女古墓探險家Lara Croft 重新啟動比原版更好

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《電影試片室》 點評《古墓麗影：源起之戰 Tomb Raider》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

由電子遊戲改編的好萊塢影片《古墓麗影：源起之戰 Tomb Raider》在沉寂多年後，重新啟動。

新版的Lara Croft 在倫敦是個腳踏車送貨員，但她其實是企業兼探險家Richard Croft 的女兒。父親因為一次探險斷無音訊，Lara 拒絕接受父親死訊，不肯簽署接管父親企業的文件，而找到父親可能去探險的地方。這一趟旅程把Lara 帶到香港，找尋由吳彥祖飾演的酒醉船手Lu Ren。因為船手的父親，也正是把Lara 父親帶到日本小島探險的船長，他同樣在事件中失蹤。Lara 和Lu Ren 持著共同的尋父目標出發。到了日本的魔鬼島，見到的卻是一組想要找到古墓的開發團隊。Lara 能否找到父親的下落？而開發古墓會否給全球的安全帶來禍害？

影片中有不少緊張的探險鏡頭，叫人捏冷汗。和2001年開始的兩部《Tomb Raider》相比，瑞典影后Alicia Vikander 飾演的Lara Croft，造型和故事都比之前Angelina Jolie 飾演的版本踏實。故事突顯Lara 的弱點，並也給她更多探險的動力，而不只是賣弄性感。至於吳彥祖飾演的船手，則有不少出鏡時間。縱然能夠和女主角抗衡，但也沒有能夠發揮的空間，幸好故事沒有要他成為武功高手。但也沒有看到他有成為Lara 情人的可能，所以這角色還是無法走出亞裔配角，特別是男演員在好萊塢的框框。

《古墓麗影：源起之戰 Tomb Raider》感覺是一部翻拍得比原版更好的影片。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影網頁：http://www.tombraidermovie.com/

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