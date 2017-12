影評：離奇、優美的愛情故事《水形物語》

By

《電影試片室》 點評《水形物語 The Shape of Water》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個不能說話的少女,被實驗室中的一隻水底怪物吸引。

1960年代的美國正處於冷戰期,自小不能說話的Elisa 在一間軍事實驗室工作,和死黨Zelda 負責清潔工作。實驗室裡,一天引進了一個高度機密的物品,就是從南美洲森林河中的一個兩棲人。Elisa 被兩棲人的叫聲所吸引,餵牠蛋、給牠聽音樂、和牠溝通。但是實驗室中的一名主管卻認為,兩棲人雖然在森林中被當地人當成神看待,但是被抓到,被鎖在鐵銬中,就等於只是一隻動物。不能說話的Elisa,看到的卻是一個能夠將她視為正常的人物。正當實驗室主管決定要消滅這兩棲人的時候,Elisa 決定將牠救出。兩棲人躲在Elisa 的住房期間,也逐漸了解人類的世界。

影片在威尼斯影展中得到最佳影片的金獅獎。這是擅長拍幻想和恐怖片的墨西哥導演Guillermo Del Toro 的最新作品,是他自11年前,以《Pan’s Labyrinth》角逐奧斯卡最佳外語片並在好萊塢發展後的最佳影片。導演的電影風格一向幻想味道濃。影片中的怪物都有特別吸引人和獨特的特徵,考驗電影特效工作人員的實力,也令觀眾看得精彩。

英國演員Sally Hawkins 的啞女,在影片中毫無對白。但是所有眼神、表情,都讓觀眾感覺到她的萬種情緒。其中一段她描繪兩棲人在看她的時候,沒有令到她感覺自己和其他人不同的一幕,更加令人感到心痛。

但是讓這部《The Shape of Water》更加突出的是電影有許多大膽,並寫實中帶有奇妙色彩的鏡頭,除了滿足觀感之外,也觸動人心。特別是Elisa 和兩棲人之間的溝通。更是充滿溫馨。隱約的,也對目前社會中

人們以其他人的不同起點,來區分、斷定、貶低其他人的價值,做出批判。

《水形物語 The Shape of Water》要人們以新的眼光看周遭事物,也不忘滿足觀眾看電影時,追求娛樂的慾望。獲得滿分五分的最佳評價,切勿錯過。

電影網頁:http://www.foxsearchlight.com/theshapeofwater/

