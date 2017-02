影評：偵探式推斷出性侵肇禍人的《推銷員 The Salesman》

By

《電影試片室》 點評《推銷員 The Salesman》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

妻子在家中被性侵,丈夫一心找出兇徒。

德黑蘭一所公寓,在地震中變成危樓。一對舞台劇演員夫妻Emad 和Rana,在準備上演美國著名舞台劇《推銷員之死》的時候,也必須找新家。戲班中的一人將自己的一間公寓租給這對夫妻。公寓之前的一位女租戶,沒交房租而不回來收拾東西。房東卻也沒有告訴他們,前租戶的來頭。但是可以從她的衣物看出,是個時髦女子。Emad 和Rana 搬進同時,也把前租戶的物品放置一邊。

一天Rana 要洗澡時,門鈴作響,以為是丈夫回家,於是將門打開,但是進門的卻不是Emad。發生事故之後,夫妻兩人情緒激動。Rana 希望丈夫保護,Emad 也想要找到肇禍人,畢竟找執法單位調查,可能會被指道德墮落。

這是伊朗導演Asghar Farhadi 連續打入《電影試片室》年度十大電影的第三部作品。劇情如蜘蛛網般複雜但帶條例。觀眾跟隨劇中人物,偵探式一步一步接近真相。但觀眾也對劇中所有人有認同,所以也伴隨著他們陷入困境中。

電影在去年戛納影展中獲得最佳劇本。演丈夫的Shahab Hosseini,也獲封影帝。電影和導演前兩部作品相比,加入額外和兩名演員上演舞台劇的對照元素,帶有一定的野心和新鮮感,但故事情節方面,卻也感覺比較簡單。導演延續之前的作風,在小市民樸實生活和暗示社會無奈之間,做出完美的平衡。

《推銷員 The Salesman》令大家在容易認同的環境下,感到生活中震撼,獲得滿分五分的最佳評價,切勿錯過。

電影網頁:http://cohenmedia.net/films/the-salesman

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。