影評：《鬼修女》 當配角比當主角強

《電影試片室》 點評《鬼修女 The Nun》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

恐怖系列電影《招魂 The Conjuring》中,斷斷續續出現的鬼修女,現在也有自己的電影。

1952年,羅馬尼亞一間教堂發生一名修女自殺的事件。梵蒂岡獲悉之後,派一名神父和一名準修女前往調查。期間發現教堂內的修女,對事件都不敢多言,只是不斷祈禱。而教堂內也似乎存在一股黑暗勢力。在一番探索之後,發現唯有將教堂內的聖物找到之後,才能夠制止這股黑勢力透過這些修女擴大。

在《招魂 The Conjuring》系列電影中,像是鬼娃娃Annabelle 和鬼修女,都是人們好奇的人物。導演溫子仁認為,可以在恐怖片種中,創造出一個有連貫性人物的大環境,有他們各自的故事。因此外形恐怖的鬼修女,也終於有了自己的前傳電影。

兩名主要演員Demian Bichir 和Taissa Farmiga 都是有實力的演員,將角色認真看待。問題是,在新導演Corin Hardy 的指導下,鬼修女的前傳揭開她的面紗,也將她的陰森去除。雖然有些鏡頭確實將觀眾嚇跳,但是寥寥無幾,只是在營造環境中的氣氛和美術設計方面做得不錯。但以恐怖片而言,這並不是一部驚悚鏡頭不斷的影片。和高水準的《招魂》電影相比,遜色必然。

《鬼修女 The Nun》將原本恐怖的修女角色平民化,失去營造夢魘的機會。滿分五分中得三分,可以欣賞。

